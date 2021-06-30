حريق في مركز مدينة اربيل

2021/06/30 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – واع - ليفان ناصر

أندلع حريق، اليوم الاربعاء، باحدى شركات ومحلات موبيليات وسط مدينة أربيل.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "حريقاً أندلع باحدى شركات ومحلات موبيليات وسط مدينة أربيل"، مبيناً أن "الحريق التهم كل الموجودات في المعرض من موبيليات واخشاب واثاث".

وأضاف أن "سيارات الدفاع المدني توجهت لمكان الحادث، للسيطرة على الحريق".

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