2021/06/30 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توفي أكثر من 34 شخصا، بشكل مفاجئ، في فانكوفر بكندا، من جراء موجة حر شديدة ضربت غربي البلاد، بحسب بيان صادر عن الشرطة المحلية.ولم تقتصر موجة الحر على كندا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحر يتسبب بوفاة العشرات في كندا ..



والشرطة تحقق المركز الخبري الوطني.

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