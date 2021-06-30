في السعودية.. تطوير جهاز يشخص كورونا بسهولة خلال 15 دقيقة بدقة مقاربة للـPCR

2021/06/30 | 14:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة طور باحثون من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية مُستشعرًا كهروكيميائيًّا للكشف عن البروتينات الفيروسية وتحديد كميتها، من خلال الجمع بين أحدث الأجهزة الإلكترونية الحيوية وهندسة علوم المواد وتصميم البروتينات التركيبية.ويمكن للمُستشعر الكشف عن وجود فيروس كورونا في غضون 15 دقيقة فقط، وذلك بعد تزويد الجهاز بعينات من دم أو […]

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