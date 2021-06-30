النيران تلتهم 100 دونم من أهم بساتين ديالى

2021/06/30 | 14:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ديالى تمكن النيران التي طالت بساتين ناحية الوجيهية، من التهام 100 دونم من أهم البساتين في المدينة.

وقال مدير ناحية الوجيهية حاتم التميمي في تصريحات صحفية، إن “حصيلة ما التهمته حرائق الأيام الماضية التي اجتاحت بساتين الوجيهية وصلت الى نحو 100 دونم حتى الآن”، مؤكدا أن “الأرقام مرعبة ومأساوية لان أغلب تلك البساتين هي إرث أجيال يمتد الى 100 سنة وأكثر”.

وأضاف التميمي، أن “الحرائق غامضة وتكرارها يدلل بانها مفتعلة مؤكدا بان التحقيقات مستمرة لكشف دوافع تلك الحرائق التي خلقت استياء شعبي نظرا لحجم الاذى الكبير خاصة وانها تشكل مصدر رزق عشرات الاسر”.

وكانت موجة حرائق ضربت بساتين الوجيهية التي تعد الاشهر على مستوى ديالى وتتميز بالنخيل والحمضيات، ما تسبب بتفحم مساحات شاسعة منها.

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