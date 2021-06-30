2021/06/30 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت مستشارية الأمن القومي، اليوم الأربعاء، تفاصيل زيارة الوفد الأمني الذي ترأسه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى محافظة كركوك.وذكر بيان للمستشارية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مستشار الأمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل زيارة وفد بغداد الأمني إلى كركوك المركز الخبري الوطني.

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