محافظة بغداد تكشف اسباب شح المياه في بعض مناطق العاصمة

2021/06/30 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير ماء محافظة بغداد رعد خيري،

الاربعاء، اسباب شح المياه في بعض مناطق

مركز العاصمة وحزام بغداد.

وعزا خيري في بيان، صحفي اسباب شح

المياه الى "تردي واقع الكهرباء

الوطنية، وتذبذب التيار للخطوط المغذ

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