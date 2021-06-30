القضاء العراقي ينقض قرار استبعاد نجل ’سلطان هاشم أحمد’ من الانتخابات المقبلة

2021/06/30 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقضت محكمة التمييز، قرار استبعاد نجل

وزير الدفاع في النظام السابق "سلطان

هاشم أحمد" من الانتخابات المقبلة

لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها وكالتنا اليوم

(30 حزيران 2021)،

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