النزاهة تضبط متهمين بالتسجيل العقاري والتنفيذ المباشر والمصرف الصناعي في كربلاء

2021/06/30 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،

الاربعاء، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ

لمُتَّهمين بسرقة أضابير عقاريَّةٍ

وتقرير فحوصاتٍ مُختبريَّةٍ، وأصل

معاملة قرض، لمشروع تصلُ كلفته إلى

قرابة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ في

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