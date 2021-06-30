تلار لطيف: تحالف كوردستان ليس للانتخابات فقط

2021/06/30 | 14:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تلار لطيف مسؤول المركز القانوني للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء، ان تحالف كوردستان ليس فقط للانتخابات، مؤكدة استمرار العمل لازالة المعوقات امام نظام اللامركزية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المركز القانوني للاتحاد الوطني الكوردستاني مع الغرفة القانونية لحركة التغيير بمدينة السليمانية.

وقالت تلار لطيف: اننا ندعم تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني الكوردستاني، مشيرة الى ان التحالف ليس لفترة الانتخابات فقط، وسنواصل العمل من اجل ازالة المعوقات امام نظام اللامركزية الادارية.

واكدت دعم الاتحاد الوطني الكوردستاني لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، داعية مجلس وزراء اقليم كوردستان الى العمل لنقل الصلاحيات من الاعلى الى الاسفل.

من جانبه قال جومان محمد مسؤول الغرفة القانونية لحركة التغيير، اننا بحاجة الى علاقات جديدة بين حكومتي الاتحادية واقليم كوردستان، متمنيا نجاح تحالف كوردستان من تحقيق مطالب شعب كوردستان.

واضاف: ان حكومة الاقليم لم تتخذ خطوات فعلية لتثبيت نظام اللامركزية الادارية، مشيرا الى ضرورة العمل وايجاد نقاط مشتركة بشأن دستور اقليم كوردستان.

وبين، ان الجانبين اكد على اصدار منهاج لنظام اللامركزية الادارية، لافتا الى ان اوضاع السلطة القضائية ليست جديدة في الوقت الراهن.

PUKmedia ترجمة

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