2021/06/30 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: نشكر القضاء العراقي الذي انصف مرشح المشروع الوطني العراقي‬ في الموصل‬ خالد سلطان هاشم، واصدر القرار التمييزي بعدم شموله باجراءات المساءلة والعدالة، ونجدد دعوتنا بان يعاد النظر بقرارات الاجتثاث بحق ابنائنا في ‫الجيش العراقي‬ وبقية المؤسسات التي خدموا من خلالها الدولة العراقية.

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