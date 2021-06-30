الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: نشكر القضاء العراقي الذي انصف مرشح المشروع الوطني العراقي في الموصل خالد سلطان هاشم، واصدر القرار التمييزي بعدم شموله باجراءات المساءلة والعدالة، ونجدد دعوتنا بان يعاد النظر بقرارات الاجتثاث بحق ابنائنا في الجيش العراقي وبقية المؤسسات التي خدموا من خلالها الدولة العراقية.
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