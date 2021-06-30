2021/06/30 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية تفاصيل عرض نادي باريس سان جيرمان من أجل ضم قائد ريال مدريد السابق، سيرخيو راموس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن راموس يريد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باريس سان جيرمان يقدم عرضه لراموس المركز الخبري الوطني.

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