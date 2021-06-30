2021/06/30 | 14:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأربعاء 30 يونيو 2021 | 02:34 مساءً

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الشابندر: اكثر ما يدهشني هو غباء من يحسن الظن بامريكا سياسة

علق السياسي العراقي عزت الشابندر على بقاء القوات الاميركية في العراق.



وقال الشابندر في تغريدة عبر تويتر: "مع كل الضربات التي تتعرض لها معسكراتها ، ورغم قرار البرلمان على خروج قواتها ، وتصريحات المسؤولين الامنيين بعدم الحاجة لبقائها ، تُصِر اميركا على التضحية لمساعدتنا في الحرب على أعدائنا".



واضاف: " حقاً تثيرني الاخلاق الامريكية وسُمُوها ، ولكن يدهشني اكثر غباء مَن يقبلها ويُحسن الظن بها".

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