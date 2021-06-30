الدفاع في “قضية الفتنة” بالأردن يطلب من المحكمة دعوة الأمير حمزة للشهادة

2021/06/30 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محام اليوم الأربعاء إن الأمير حمزة من بين الشهود الذين سيطلب منهم فريق الدفاع عن أحد المقربين السابقين من العاهل الأردني الملك عبد الله، والذي يُحاكم بتهمة التحريض على زعزعة استقرار المملكة، الحضور للإدلاء بشهاداتهم.

وقال المحامي محمد العفيف لرويترز إن القرار يعود للمحكمة بشأن دعوة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، للحضور كشاهد.وأضاف “طالبين 25 شاهدا منهم الأمير حمزة”.

وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي خلف الأبواب المغلقة، وقالت السلطات إن الجلسات سرية نظرا لحساسية القضية.

كانت الفضيحة قد هزت الأردن لدى ظهورها في مارس آذار الماضي لأنها كشفت على ما يبدو عن انقسامات داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة التي كانت رمزا للاستقرار في منطقة مضطربة في السنوات القليلة الماضية.

واتُّهم الأمير حمزة، الذي يمثل محور القضية، بالتواصل مع أطراف لها صلات بجهات خارجية لتقويض سلطة الملك.

وتفادى العقوبة في أبريل نيسان الماضي بعدما تعهد بالولاء للملك، نازعا فتيل أزمة أدت لوضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن زيد التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة.



ودفع كلاهما ببراءته.



وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.

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