الطاقة النيابية توصي بتنوع مصادر استيراد الغاز

2021/06/30 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوصت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاربعاء، وزارة الكهرباء بتنوع مصادر استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، فيما اشارت الى اهمية الربط الخليجي لتحسين واقع الكهرباء في العراق. وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هنالك اتفاقا عراقيا ايرانيا امريكيا لاستثناء العراق في موضوع دفع اجور المستحقات الايرانية"، مرجحة "وجود اسباب ربما فنية لدى الجانب الايراني، فكانت التدفقات 30 مليون متر مكعب بدلاً من 50 مليون متر مكعب".

وأضافت أن "اعتمادنا على الغاز الايراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية يسبب حرجاً لوزارة الكهرباء، لذلك على الوزارة ايجاد مصادر اخرى متنوعة من بينها الاسراع بخط الربط الخليجي والاستيراد منه، ما سيحسن من ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، فضلا عن الفوائد الاقتصادية".

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