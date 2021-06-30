الوائلي: أتمتة نظام العمل في جميع المنافذ سيضاعف الإيرادات ويحدّ من الفساد

2021/06/30 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، الاربعاء، ان أتمتة نظام العمل في جميع المنافذ سيضاعف الإيرادات ويحدّ من الفساد.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "الوائلي استقبل، وفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المتمثل بمكتب الإعلام والاتصال الحكومي".

وأكد الوائلي، أن "الهيأة حققت منجزات ومكاسب إيجابية خلال السنة الماضية، أسهمت في مضاعفة الإيرادات والقضاء على شبكات الفساد، من خلال العمليات النوعية التي أشرفت عليها الهيأة بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، على الرغم من تعطيل المنافذ لفترات متقطعة بسبب انتشار جائحة كورونا عالمياً وظروف الاحترازات الصحية، وتم التاكيد على العمل الالكتروني في جميع المنافذ، والتي ستسهم في الحد والقضاء على ظاهرة الفساد".

وأشاد، "بدور خلية الإعلام الحكومي ومكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في التعاطي مع الملفات الإعلامية والتوعوية للمكاتب الإعلامية في المؤسسات الرسمية بصورة عامة، وهيأة المنافذ الحدودية بصورة خاصة"، معبراً عن "استعداد الهيأة لتقديم التسهيلات كافة التي تسهم في إنجاح العمل الإعلامي المشترك".

من جانبه، عبر وفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن "استمرار خلية الإعلام الحكومي ومكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتقديم الدعم والإسناد لعمل الهيأة".

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