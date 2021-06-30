2021/06/30 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت لجنة الطاقة النيابية، عن قيام وزارة الكهرباء بدفع 195 مليون دولار الى محطة بسماية الكهربائية رغم توقفها عن العمل.

وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في مداخلة نيابية اثناء جلسة استضافة وزير النفط احسان عبد الجبار، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الكهرباء دفعت إلى محطة بسماية الكهربائية 195 مليون دولار وهي لا تعمل بسبب انقطاع الغاز الإيراني".

وأضاف أن "محطة بسماية تعمل بالغاز الإيراني والعراق يدفع أجور 4،5 الاف ميغاواط سواء كانت تعمل او متوقفة بسبب العقد المبرم مع الحكومة"، مشيرا إلى أن "الحكومة جددت العقد الان".

وأكد الحلبوسي أن "وزارة الكهرباء دفعت مبلغ 195 مليون دولار عن شهرين لمحطة بسماية وهي لا تعمل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: 195 مليون دولار دُفعت الى محطة بسماية الكهربائية رغم توقفها عن العمل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: 195 مليون دولار دُفعت الى محطة بسماية الكهربائية رغم توقفها عن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).