2021/06/30 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تكليف عادل كريم كاك بمهام وزير الكهرباء المركز الخبري الوطني.

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