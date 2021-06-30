2021/06/30 | 15:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخويل عادل كريم كاك احمد بتسيير مهام وزارة الكهرباء (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/30 | 15:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخويل عادل كريم كاك احمد بتسيير مهام وزارة الكهرباء (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخويل عادل كريم كاك احمد بتسيير مهام وزارة الكهرباء (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).