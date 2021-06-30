على طريقة ريال مدريد.. باريس سان جيرمان يقدم عرضه لراموس

2021/06/30 | 15:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية تفاصيل عرض نادي باريس سان جيرمان من أجل ضم قائد ريال مدريد السابق، سيرخيو راموس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن راموس يريد عقدا لمدة عامين، لكن سان جيرمان عرض عليه عقدا لمدة عام واحد مع خيار التمديد لمدة عام إضافي.وسبق وأن واجه راموس نفس […]

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