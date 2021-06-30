السعودية تضبط 4.5 مليون قرص كبتاغون في شحنة برتقال

2021/06/30 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر التلفزيون الرسمي السعودي اليوم الأربعاء أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أحبطت محاولة لتهريب أكثر من 4.5 مليون قرص أمفيتامين، التي تعرف محليا باسم كبتاغون، إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال.

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