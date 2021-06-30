2021/06/30 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..شرطة الشطرة تعتقل شيخا وعشيرته تقطع الطرق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. شرطة الشطرة تعتقل شيخا وعشيرته تقطع الطرق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. شرطة الشطرة تعتقل شيخا وعشيرته تقطع الطرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).