الرشيد: ثلاثة شروط لمنح قروض بقيمة 20 مليون دينار

2021/06/30 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – وسام الملا

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، عن شروط منح القروض بقيمة 20 مليون دينار، فيما اشار الى ان تشديد إجراءات منح القروض جاءت للحد من حالات التزوير.

وقال مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): ان "المصرف يقرض الموظف الذي وطن راتبه عن طريق ماستر كارد النخيل وخلال ثلاثة أيام يتم منح القرض"، مبيناً أن "القرض الممنوح 10 ملايين دينار وبفائدة 5%".

وأوضح ان "القرض يمنح من خلال التقديم الالكتروني وهناك موقع يدخل له ليقدم"، مبيناً أن "المصرف يقرض ايضا المشاريع الصغيرة بقيمة 20 مليون لكل من لديه محل او مشروع صغيرة".

واكد ان "شروط منح القرض هي ان يكون لديه عقد ايجار محل وهوية غرفة تجارة بغداد ولديه عمل تجاري يمارسه يتم دعمه والقرض لمدة خمس سنوات وبفائدة 5%".

وأضاف ان "المصرف يمنح قروض للمقاعدين أيضا بفائدة اقل وهي 4%"، مشيرا الى أن"تشديد إجراءات منح القروض جاءت بسبب وجود حالات تزوير على الرغم من ان النظام الالكتروني".

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