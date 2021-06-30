2021/06/30 | 15:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الأربعاء 30 يونيو 2021 | 02:56 مساءً

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نائب يؤكد: خطوات الحكومة للافادة من فائض ايرادات النفط تذهب لتعزيز الاحتياطي النقدي

بعد تفشي جائحة كورونا وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي فإن العراق ايضا تأثر اقتصاديا وهو ما دفع الحكومة للاقتراض من البنك المركزي وبالتالي انخفض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، ما يعني ان الحكومة عليها تعويض النقص الحاصل في الاحتياطي النقدي، وهو ما فعلا بدأت الحكومة به مع ارتفاع اسعار النفط.



ويقول النائب جمال كوجر، لحد الآن خطوات الحكومة للاستفادة من مبالغ ارتفاع ايرادات النفط هي لتعزيز الاحتياط البنكي، فهي نزلت الى مستويات منخفضة جدا من 82 مليار دولار الى اقل من 55 مليار دولار، مضيفا الآن يتم تعزيزها واعتقد وصل الى ما فوق 60 مليار دولار.



ويرى النائب جمال كوجر ان هذه احدى الخيارات لصرف الاموال الفائضة، مشيرا الى ان بامكان الحكومة التصرف بهذه الاموال لسداد القروض الداخلية والخارجية المستحقة عليها ومنها قروض واجبة السداد او آن اوان سدادها، فيستطيعون الاستفادة من هذه المبالغ لسدادها، خاصة تلك القروض التي تأخرت كالقرض الايراني المترتب عن طريق شراء الغاز للمحطات الكهربائية، وما على شاكلته من القروض.



هناك خيار ثالث امام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتعامل مع هذه الاموال الفائضة، وهي بحسب النائب جمال كوجر هو تقديم موازنة تكميلية لكنه يستبعد اتخاذ الحكومة هذا الاجراء لسببين رئيسيين اولها ان الحكومة لم تستطع لحد الآن صرف الموازنة الاتحادية للعام الجاري حيث ان 80% من هذه الموازنة لم تصرف لحد الآن، مضيفا ان الموازنة التكميلية يتم الذهاب اليها اذا كانت هناك نواقص كثيرة في الموازنة الموجود وكانت هناك وفرة مالية كبيرة فالحكومة ستقدم موازنة اخرى للفقرات الناقصة في الموازنة الموجودة للاستفادة من المبالغ تلك.



ويتابع النائب كوجر اما السبب الثاني لاستبعاد تقديم موازنة تكميلية ان هذه الموازنة تحتاج الى اعداد ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب، والمجلس يحتاج الى عقد جلسات في اللجنة المالية النيابية وبمشاركة باقي اللجان والتواصل مع الوزارات واجراء قراءة اولى ومن ثم قراءة ثانية والتصويت عليها، باعتقادنا الحكومة لن تذهب لهذا الخيار وهي مشغولة الآن باعداد مشروع قانون موازنة 2022، مشددا على ان اعداد الموازنة التكميلية يحتاج الى وقت لاعدادها ومناقشتها في المجلس والتصويت عليها، ونحن مقبلون على انتخابات وهي التي اصبحت الشغل الشاغل للكثير من النواب المرشحون لدورة انتخابية قادمة وبالتالي تكملة النصاب وقراءة مشروع قانون الموازنة قراءة اولى وثانية والتصويت عليها يحتاج الى تكملة النصاب واعتقد هذا صعب جدا في المرحلة القادمة.



انتهى3 المصدر: PUKmedia

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