السعودية: ضبط 4.5 مليون قرص كبتاغون في شحنة برتقال

2021/06/30 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر التلفزيون الرسمي السعودي اليوم الأربعاء أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أحبطت محاولة لتهريب أكثر من 4.5 مليون قرص أمفيتامين، التي تعرف محليا باسم كبتاجون، إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال.

ولم يذكر التقرير الأولي للتلفزيون مصدر المواد المخدرة.

وحظرت السعودية واردات المنتجات الزراعية اللبنانية في أبريل (نيسان) وعزت ذلك إلى تزايد محاولات تهريب المخدرات من لبنان.

وأعلنت السلطات السعودية السبت ضبط 14.4 مليون قرص أمفيتامين قادمة من لبنان مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية.

وفي أبريل (نيسان)، قالت السلطات إنها اكتشفت 5.3 مليون من هذه الحبوب مخبأة في شحنة رمان.

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