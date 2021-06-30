يضم اعتدة و'كتب تطرف'.. ضبط وكر للارهابيين في بابل

2021/06/30 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الاربعاء، ضبط وكر للارهابيين يحتوي عبوات واحزمة ناسفة في محافظة بابل.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال العمليات الاستباقية وتفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا النائمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط وكر للارهابيين والعثور على كدس عتاد بداخل مزرعة تعود لاحد الارهابيين الهاربيين يحتوي ٦عبوات ناسفة و٣ احزمة ناسفة وقنابر هاون ومتفجرات اخرى وكتب تحرض على التطرف".

واشارت الى أن "الوكر يُعد منطلق لعملياتهم الإرهابية".ولفتت الخلية الى، انه "تم رفع المواد المضبوطة أصولياً من قبل الاجهزة المختصة ".

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