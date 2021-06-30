الكهرباء : خطة لتطوير قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة

2021/06/30 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء ، الاربعاء، وضع خطة عمل لتطوير قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة .

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، انه "تم إعداد خطة للعمل على تطوير قطاع الإنتاج والنقل والتوزيع للطاقة"، لافتا الى ان "الحكومة بالتعاون مع الوزارة تمكنت من اعادة بعض المشاريع المتلكئة ،منها محطة الناصرية والسماوة وصلاح الدين، الى الخدمة بعد توقفها منذ عام 2012".

واضاف، ان " خطة الوزارة شملت قطاع النقل ، اذ تم ادخال نحو 46 محطة تحويلية وخطوطا ناقلة الى الخدمة ، في حين ان قطاع التوزيع كان له الجهد الاكبر حيث تم نصب محطات متنقلة في بعض مراكز الحمل، فضلا عن استحداث 2040 مغذيا وتغيير سعات المحولات وتدعيم شبكات التوزيع".

وتابع أن" محطات انتاج الزبيدية والخيرات والنجيبية، فضلا عن شط البصرة وكركوك الغازية جميعها شكلت اضافة جيدة في معدلات الانتاج".

واشار موسى، الى ان "اسبابا عديدة وراء تراجع ساعات تجهيز الكهرباء في الفترة الحالية، منها انحسار اطلاقات الغاز المورد لمحطات الانتاج"، مبينا ان "المحطات في الصيف تحتاج الى 70 مليون متر مكعب من الغاز وما يتم تجهيزه الان لا يتجاوز الـ 30 مليونا".

وبين أن، "هنالك هجمة عشوائية ضد البنى التحتية لقطاع الكهرباء، طالت الابراج والخطوط الناقلة، فضلا عن المحطات التحويلية ومحطات الانتاج، الى جانب عدم التزام الحكومات المحلية بالحصص المقررة من الطاقة، وهذه كلها امور اثرت على ساعات تجهيز الطاقة بشكل كبير".

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