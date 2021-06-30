2021/06/30 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعاني الكثير من دول العالم في الوقت الحالي من موجة من الطقس شديد الحرارة، الأمر الذي قد يتسبب في بعض الأحيان في وفاة الأشخاص.ومع عدم امتلاك بعض الأشخاص لمكيفات هواء، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حلول للتغلب على حر الصيف دون تكييف المركز الخبري الوطني.

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