خبير بيئي يوضح اسباب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد

2021/06/30 | 16:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح خبير في المجال البيئي اليوم الاربعاء، اسباب ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد، داعيا الى تظافر الجهود المحلية والعالمية للحد من ارتفاع الحرارة.

وقال الدكتور شكري الحسن الباحث بالشأن البيئي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الانبعاثات الكاربونية العالية في العراق وادة من الاسباب التي ادت الى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

واضاف: ان الانبعاثات الكاربونية مرتفعة في البلد كون العراق بلد يعتمد على الصناعة النفطية بالشكل الاساس والانبعاثات الكاربونية واحدة من المخلفات لاستخراج النفط، والتي بدورها لها دور كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري في العراق.

واشر الحسن الى، ان العوامل المناخية والضغوط الجوية والتغير المناخي، من الاسباب الاخرى التي ادت الى رفع مستويات درجات الحرارة، موضحا الى انها تزيد كذلك من موجات الحر القائض.

وأكد الخبير البيئي، ان المسطحات المائية والتشجير والغطاء النباتي لها دور في تلطيف جو البلاد، لافتا الى انهما في انكماش مستمرين، والذي بدروه يؤدي دورا سلبيا في ارتفاع درجات الحرارة ولا يعمل على تخفيفها، معللا ذلك الى سوء استثمار المياه بالشكل الامثل على المستوى المحلي، اضافة الى التغيير المناخي العالمي وعدم التزام العراق وباقي الدول باتفاقية باريس للمناخ.

ودعا الحسن، تظاغر الجهود المحلية والعالمية بين الحكومات والمؤسسات الى تقليل انبعاثات الغازات واهمها ثنائي اوكسيد الكربون وزيادة التعاون بين تلك الدول للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

PUKmedia خاص

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