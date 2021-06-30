الصحة تسجل 7300 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 4550 حالة للشفاء

2021/06/30 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 7300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4550 شخصا للشفاء". وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 30 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح في 24 ساعة الماضية بلغ 28550".

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