2021/06/30 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، القبض على متهم قتل اربعة أشخاص واصاب اثنين.وقال الياسري في بيان، تلقته “المركز الخبري الوطني” إنه “خلال اقل من 24 ساعة القت القوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مجرم قتل 4 اشخاص في ناحية الحيرة بالنجف المركز الخبري الوطني.

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