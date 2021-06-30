بيانات: أكثر من 3,9 ملايين وفاة بكورونا والإصابات تقترب من 182 مليونا حول العالم

2021/06/30 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب فيروس كورونا بوفاة ثلاثة ملايين وتسع مئة وأربعين ألفا وثماني مئة وثمانية وثمانين شخصا في عموم دول العالم منذ بدء تفشي الجائحة.

وأكدت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر من مئة وواحد وثمانين مليونا وسبع مئة وخمسة وخمسين ألفا وثلاث مئة وخمسين شخصا بالفيروس.

وأشارت البيانات إلى أن البرازيل هي أكثر الدول من حيث تسجيل أعلى عدد بالوفيات اليومية بواقع ألف وثماني مئة وثلاث وتسعين حالة، في حين حافظت الولايات المتحدة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد الوفيات بست مئة وأربعة آلاف وأربع مئة وسبع وستين حالة وفاة منذ بدء انتشار الجائحة وفق جامعة جونز هوبكنز.

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