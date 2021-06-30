اختيار العراق رئيساً للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الانسان لعام 2021

2021/06/30 | 16:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

إكد عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي ان يوم الثلاثاء ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١ هو يوم استثنائي للعراق في مجال حقوق الانسان.

وقال الغراوي في بيان تلقت “خبر برس”نسخة منه : ان” العراق تم اختياره رئيساً للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الانسان لعام 2021 وكذلك حصول المفوضية العليا لحقوق الانسان بموجب التوصية (٦.٢) من اللجنة الفرعية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية _ المفوضية الاممية السامية لحقوق الانسان باعتماد المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بدرجة تصنيف (أ) مع الثناء على جهودها في تعزيز وحماية حقوق الانسان في الميدان الصعب الذي تعمل فيه .

وإضاف الغراوي ان تظافر جهود المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية والاكاديمية والثقافية والنقابية والبرلمان والحكومة ومجلس القضاء ورئاسة الجمهورية والناشطين ادت الى تعزيز مرتبة حقوق الانسان في العراق على الصعيد الدولي .

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