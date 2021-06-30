الامن النيابية لـ(واخ): القوات التركي توغلت 16 كيلومتر في عمق الأراضي العراقية وأنشأت القواعد العسكرية

2021/06/30 | 16:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم الاربعاء ، عن توغل القوات التركية اكثر من 16 كيلومتر في عمق الأراضي العراقية ، مبينا ان” القوات التركية أنشأت بعض القواعد العسكرية “.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ): ان” لجنة تشكلت بامر نيابي لمعرفة اسباب التدخل التركي للاراضي العراقية ، مبينا ان” اللجنة بالتعاون مع اقليم كردستان زرنا المواقع التي تم خرقها في محافظة دهوك “.

واشار الى ان” لجنة الامن والدفاع ثبتت بعض النقاط والملاحظات التي تثبت خرق القوات التركية للحدود والمناطق العراقية في شمال البلاد ، مؤكدا ان اللجنة ستقدم تقريرها امام مجلس النواب خلال الايام المقبلة “.

واوضح ان اللجنة سوف تستضيف القيادات الأمنية في الإقليم والحكومة الاتحادية قريبا لمعرفة تداعيات وأسباب استمرار الخروقات التركية للأراضي العراقية ، لافتا الى ان” القوات التركية حاليا تحتل بعض القرى والمناطق في شمال العراق بذريعة محاربة الجماعات الإرهابية”.

واضاف ان” القوات التركية توغلت أكثر من ١٦ كيلومتر في عمق الأراضي العراقية ، مبينا ان” القوات التركية أنشأت بعض القواعد العسكرية في شمال البلاد “.

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