الرشيد يحدد ثلاثة شروط لمنح قروض 20 مليون دينار

2021/06/30 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، عن تحديد شروط لمنح قروض بقيمة 20 مليون دينار، مبينا ان تسديده بخمس سنوات وبفائدة 5%.

وقال مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف في تصريح اوردته وكالة الانباء الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "المصرف يقرض الموظف الذي وطن راتبه عن طريق ماستر كارد النخيل وخلال ثلاثة أيام يتم منح القرض"، مبيناً أن "القرض الممنوح 10 ملايين دينار وبفائدة 5%".

وأوضح ان "القرض يمنح من خلال التقديم الالكتروني وهناك موقع يدخل له ليقدم"، مبيناً أن "المصرف يقرض ايضا المشاريع الصغيرة بقيمة 20 مليون لكل من لديه محل او مشروع صغيرة".

واكد ان "شروط منح القرض هي ان يكون لديه عقد ايجار محل وهوية غرفة تجارة بغداد ولديه عمل تجاري يمارسه يتم دعمه والقرض لمدة خمس سنوات وبفائدة 5%".

وأضاف ان "المصرف يمنح قروض للمتقاعدين أيضا بفائدة اقل وهي 4%"، مشيرا الى أن"تشديد إجراءات منح القروض جاءت بسبب وجود حالات تزوير على الرغم من ان النظام الالكتروني".

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