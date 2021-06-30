عمليات دهم وتفتيش بحثا عن مطلوبين بأهوار البصرة

2021/06/30 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ييوز/ بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، انطلاق عمليات دهم وتفتيش بحثا عن مطلوبين، في اهوار الشافي شمالي محافظة البصرة.وقالت الخلية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “قيادة عمليات البصرة شرعت بعمليات دهم وتفتيش في المناطق الشاسعة لأهوار الشافي شمالي محافظة البصرة، بحثا عن مطلوبين وخارجين عن القانون”.واضافت أن “هذه …

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