2021/06/30 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وكرا للارهابيين يحتوي عبوات واحزمة ناسفة في محافظة بابل.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال العمليات الاستباقية وتفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا النائمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من ضبط وكر للارهابيين والعثور على كدس عتاد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط وكر للارهابيين يحتوي عبوات وأحزمة ناسفة في بابل first appeared on النور نيوز.

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