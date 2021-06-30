اصابات كورونا تتجاوز السبعة آلاف في عموم مناطق العراق

2021/06/30 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 7300 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و4550 حالةشفاء و30 حالة وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .و اشارت الى تلقي (896063)شخصاً للقاح./ انتهى ح

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