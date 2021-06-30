قائد شرطة النجف : القاء القبض على المسؤول عن حادثة ناحية الحيرة

2021/06/30 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن قائد شرطة النجف اللواء فائق الفرعون، عن القاء القبض على المسؤول عن حادثة ناحية الحيرة التي راح ضحيتها اربعة اشخاص وجرح اثنين اخرين.وكان حادث اطلاق النار حدث في ناحية الحيرة اسفر عن مقتل عدد من الاشخاص بينهم مختار المنطقة وجرح اخرين./ انتهى

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