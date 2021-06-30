2021/06/30 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، هيئة النزاهة الى كشف نتائج 54 ملفا تخص تعاقدات وزارة الكهرباء.وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يدعو هيئة النزاهة لكشف نتائج 54 ملف فساد بالكهرباء المركز الخبري الوطني.

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