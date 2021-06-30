الاتحاد الاوروبي: ممتعضون من قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان

2021/06/30 | 16:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب وفد الاتحاد الاوروبي،والمبعوث الدبلوماسي لدول الاتحاد الاوربي في العراق، عن امتعاضه من قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان بالمصادقة على سجن صحفيي وناشطي دهوك لمدة 6 اعوام.

واشار الوفد في بيان الى البلاغ المشترك لبعثة الامم المتحدة في العراق ومكتب مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة، في 12 ايار، بشأن عدم توفير اسس محاكمة عادلة اثناء محاكمة محكومو بادينان، معربا عن الامتعاض حول ضغوطات سياسية، وعدم وصول ملفاتهم الى فريق الدفاع عن المحكومين.

واضاف البيان: ان الاتحاد الاوروبي والمبعوث الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي، يدعو حكومة اقليم كوردستان، الى اخذ البيان المشترك بعين الاعتبار، بشأن حقوق الانسان والنشطاء لحين التأكد من عدم استخدام قانو العقوبات للحد من حرية التعبير والرأي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، قد وصفت قرار محكمة التمييز باقليم كوردستان بحق صحفيين وناشطين بانه قرار "مؤسف" داعية الى الإصلاح القضائي.

واضافت: ان "قرار محكمة التمييز في إقليم كوردستان الاحد الماضي، يؤكد للأسف، على الحاجة الملحة للإصلاح القضائي والمؤسسي في إقليم كوردستان لمنع مثل هذه الإخفاقات في العدالة في المستقبل".

ورفضت محكمة التمييز في إقليم كوردستان، يوم الأحد، 27 حزيران 2021،، النظر في الطعن المقدّم ضد حكم بالسجن 6 سنوات صدر بحق صحافيين وناشطين، في قضية أثارت استنكار مدافعين عن حقوق الإنسان منذ صدر أول قرار للمحكمة في القضية قبل أربعة أشهر.

وأوضح عضو فريق الدفاع عن الناشطين خلال مؤتمر صحافي أمام المحكمة في أربيل محمد عبدالله، أن "المحكمة رفضت طلب تصحيح قرار التمييز وصادقت على الحكم الذي أصدرته المحكمة" في 16 شباط في أربيل".

ويعني رفض محكمة الاستئناف النظر في قرار محكمة التمييز أن الحكم بات نهائياً ولا يمكن العودة عنه إلا بعفو رئاسي من رئاسة الإقليم.

والمحكومون هم: أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، شفان سعيد وهريوان عيسى.

PUKmedia متابعة

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