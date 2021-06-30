تفاصيل استضافة الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء في البرلمان

2021/06/30 | 16:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الأربعاء، هيئة النزاهة، إلى كشف نتائج 54 ملفاً اُرسل من قبل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء.

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وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقى "ناس" نسخة منه، (30 حزيران 2021)، إنه "ترأس حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء 30 حزيران 2021، اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء، بحضور عدد من اعضاء لجنة النفط والطاقة، ولجنة النزاهة النيابية؛ لمناقشة أسباب استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي في بغداد وباقي المحافظات".

وأضاف البيان، "ودعا الكعبي هيئة النزاهة للإسراع في كشف نتائج 54 ملفاً متعلقاً بفساد عقود الكهرباء والتي ارسلت من قبل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2006 ولغاية 2020، والتي سبق وأن كشفت عن تقريرها الأولي عبر احدى الجلسات العلنية لمجلس النواب، فيما أكد أن عدداً من المسؤولين والموظفين في وزارات الكهرباء، والمالية، والنفط، كانوا سببا أساسيا ومباشرا في استمرار التدهور الحاصل في القطاع الكهربائي طيلة السنوات الماضية لأسباب كثيرة تتعلق بالفساد المالي أو الإداري، وعدم نجاحهم حتى في اتخاذ الخطوات التي من شإنها التخفيف من هذه الازمة".

ولفت الكعبي وفق البيان إلى أن "مجلس النواب سبق وان قام باستضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة ووضع التخصيصات المالية التي طالبوا بهــــا لمعالجة مشكلة الكهرباء في عموم البلاد قبل حلول فصل الصيف"، مشيرا إلى ان "هناك سخطاً شعبياً واسعاً و خيبة أمل كبيرة نتيجة التقصير الذي القى بظلاله على عاتق المواطنين".

وتابع البيان، "وشدد الكعبي على أن مجلس النواب سيتخذ خلال الفترة القليلة المقبلة قرارات صارمة وعادلة بحق كل من أخفق في إدارة هذا الملف لسبب او لآخر، ولن تكون هناك أية ضمانات لحماية اي مقصر بدءاً من الوزير حتى اصغر موظف في الوزارة".

وقال الكعبي وفق البيان، إن "الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة الكهربائية في بغداد وعدد من المحافظات قد يكون على الاغلب عملاً مخططاً ومنظماً، يحتوي على شبهات فساد، ومحاولة للتهرب من مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد وتبريره بتعرضها لهذه الأعمال التخريبية".

ولفت البيان إلى أن "الكعبي وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بموضوعة استهداف الطاقة سيما في الأيام الأخيرة، وإعطاء نتائج التحقيق في أسرع وقت إلى هيئة رئاسة المجلس"، مطالبا (الكعبي) في الوقت ذاته اللجان النيابية المعنية بـ"تقديم تقرير عاجل لاجتماع هذا اليوم؛ بغية تضمينه في أحد جلسات مجلس النواب القليلة المقبلة، واطلاع الشعب على أسباب الأزمة والتوصيات وجملة الإجراءات التي سيتخذها المجلس بحق المقصرين".

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