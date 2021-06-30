في كربلاء.. ضبط أضابير عقارية مسروقة بقيمة مليار دينار

2021/06/30 | 16:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفذت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، 3 عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بسرقة أضابير عقاريَّةٍ وتقرير فحوصاتٍ مُختبريَّةٍ لمشروع تصلُ كلفته إلى قرابة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ في محافظة كربلاء.وأفادت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن من ضبط مسؤول الأضابير في الشعبة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في كربلاء..



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