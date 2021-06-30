عالمياً وعربياً.. العراق يتراجع في الأمن السيبراني

2021/06/30 | 16:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعرب مركز الاعلام الرقمي DMC، عن اسفه لتراجع العراق في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (Global Cybersecurity Index) الصادر من وكالة الأمم المتحدة المختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات “الاتحاد الدولي للاتصالات”.واستغرب المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، من تراجع العراق 22 مرتبة عن اخر احصائية، اذ حصل على المرتبة 129 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالمياً وعربياً..



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