إرتفاع كبير لكورونا في العراق.. 7300 إصابة جديدة

2021/06/30 | 16:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 7300 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 4550 حالة جديدة للشفاء و30 حالة وفاة.وأشارت الى تلقي 28550 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إرتفاع كبير لكورونا في العراق..



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