2021/06/30 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الاربعاء، إنتاج أول 300 ألف جرعة لقاح “سينوفاك” بصناعة مصرية في البلاد، واصفة ذلك بالانتصار الكبير.وأشارت وزيرة الصحة، خلال تفقد الرئيس المصري عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تعلن إنتاج أولى جرعات لقاح كورونا محليا المركز الخبري الوطني.

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