2021/06/30 | 16:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، هيأة النزاهة، إلى كشف نتائج 54 ملفا ارسل من اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء طيلة السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الإستهداف المتكرر لأبراج الطاقة يحتوي على شبهات، فيما أكد ان 3 وزارات سبب اساس ومباشر في تدهور الكهرباء.وجاء في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة البرلمان تدعو النزاهة إلى كشف نتائج 54 ملفا بشأن تعاقدات الكهرباء first appeared on النور نيوز.

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