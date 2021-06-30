القبض على تاجر مخدرات ومعالجة كدس للاعتدة في بابل

2021/06/30 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على تاجر مخدرات متلبس بحوزته مواد مخدرة، فيما تمكن خبراء مكافحة المتفجرات من معالجة كدس كبير للاعتدة والمتفجرات في محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان صحفي، ان ” مديرية شرطة بابل تمكنت من إلقاء القبض على تاجر مخدرات متلبس ب‍حوزته مواد مخدرة، وقنابل يدوية، وسلاح مسدس في ممارسة أمنية ضمن مركز مدينة الحلة”.

واضافت انه”على صعيد متصل تمكن خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة بابل من معالجة كدس كبير للاعتدة والمتفجرات، بعد ورود نداء يفيد بوجود أجسام غريبة في منطقة دليمي، تضمن الكدس 4 عبوات ناسفة بلاستيكية، و 4 عبوات ناسفة معدنية، وحزامين ناسفين مع الصواعق، و4 رمانات يدوية دفاعية، وصاروخي قاذفة نوع RBG7، وقمبرة هاون عيار 60 ملم، و 3 قوالب C4، و 10 حاويات بلاستيكية صغيرة الحجم بداخلها مواد متفجرة، و( 6) مساطر مع وسيلة تفجير سبحة، وكاميرة تصوير مع مجموعة من الفتائل، وشرائح الاتصال، واطلاقات مختلفة، وأجهزة اتصال موبايل، وكتب متنوعة”.

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