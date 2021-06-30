التجارة تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفردات التموينية

2021/06/30 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن مفردات التموينية، فيما اشارت الى السعي لتكون السلة الغذائية بديلا جيدا لنظام البطاقة التموينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الانباء العراقية تابعته (بغداد اليوم) ان "قرار مجلس الوزراء رقم (160) اعاد للبطاقة التموينية حيويتها من خلال اضافة مواد جديدة هي معجون الطماطم والفاصوليا والحمص بالاضافة الى السكر والطحين والرز وزيت الطعام"، مبينا ان "مواد البطاقة التموينية التي تجهز للمواطنين اصبحت 7 مفردات ".

واضاف ان "هذه المواد ستوزع بسلة واحدة للمواطنين"، لافتا الى ان "التطور النوعي في السلة الغذائية اعاد الروح للبطاقة التموينية بعدما تعرضت الى انتكاسات لعدة سنوات بسبب قلة التخصيصات المالية وعدم وجود اليات صرف تتيح للوزارة التعاقد لشراء كميات من مفردات الغذائية".

وتابع حنون ان "المواطن سيتفاجأ بنوع المواد، حيث سيوزع في هذه الوجبة الرز البسمتي الهندي الاصلي وكذلك الفاصوليا من المنشأ الارجنتيني ومعجون الطماطم من المنشأ التركي، فضلا عن الزيت والسكر الذي هو من منشأ برازيلي ومنتج اخر من احد المعامل الوطنية في بابل"، داعيا "المواطنين الى عدم تصديق الاشاعات بان مواد الحصة التموينية غير صالحة، والتأكد من نوعيات وكميات المواد عند استلامها".

واكد ان "جميع مخازن المواد الغذائية في عموم المحافظات تسلمت الوجبة باشراف ومتابعة وزير التجارة والملاكات القيادية في الوزارة"، لافتا الى ان "هناك مساعي لتكون السلة الغذائية البديل الجيد لنظام البطاقة التموينية".

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