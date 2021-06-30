مجلس النواب يقيم احتفالية كبرى بذكرى ثورة العشرين

2021/06/30 | 16:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نظم مجلس النواب ،ممثـلا بلجنة العشـائر والمصالـحـة النيابيـة احتفاليـة كبرى بالذكـرى (101 ) لثـورة العشريـن الخالـدة تحت شعار (ثورة العشرين ذكرى الانتصار وتأسيس الدولة العراقية) برعاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، وحضرها جمع غفير من رؤساء العشائر والقبائل العراقية في القاعة الرسمية الكبرى .ومثل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ./انتهى5

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