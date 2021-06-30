متظاهرون غاضبون من تردي الكهرباء يقطعون طريقاً إستراتيجياُ بديالى (صور)

2021/06/30 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر مطلع في ديالى، اليوم الأربعاء، بأن أهالي قضاء خانقين قطعوا طريقا إستراتيجيا بسبب تردي الكهرباء في مناطقهم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من اهالي قضاء خانقين (100كم شمال شرقي بعقوبة) قطعوا طريق المنذرية بين مركز قضاء خانقين ومعبر المنذرية الحدودي احتجاجاً على تردي الكهرباء في مناطقهم".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية تحاول حاليا فتح الطريق بالتنسيق مع قادة التظاهرة".

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